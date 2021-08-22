Центр Гамалеи анонсировал тесты вакцин с белками нескольких штаммов COVID-19

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Российский Центр имени Н.Ф. Гамалеи может в начале 2022 года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.

Как отметил эксперт, центр уже занимается подобными разработками. Не исключено, что уже в начале следующего года специалисты перейдут в первой стадии клинических испытаний препарата, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

В случае успешного прохождения клинических испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, рассказал Гинцбург ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям.

По словам Гинцбурга, первая, вторая и третья фазы исследования назальной вакцины от коронавируса будут стоить около 400 миллионов рублей. Он добавил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники Центра имени Н. Ф. Гамалеи уже опробовали на себе подобную вакцину.