Захарова заявила, что РФ сделает выводы по участию стран в «Крымской платформе»

Фото: МИД РФ

Россия сделает соответствующие выводы и зафиксирует позицию стран, участвующих в «Крымской платформе», инициированной Киевом. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы, — заявила она в интервью Газете.ру.

По ее словам, происходящее на саммите — настоящее «преступное лицемерие». Участники никогда не посещали территорию полуострова, не говорили с жителями, но считают, что могут решать что-то по его поводу.

— Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное не ангажированное, не опосредованное впечатление, — рассказала дипломат.

Захарова утверждает, что Украина намеренно не приглашает крымчан на все мероприятия, связанные с полуостровом. Поэтому можно смело говорить о политизированности западного подхода к украинской тематике. Представители 14 стран, участвующих в саммите, сами Крым не посетили. Из-за санкций туда не могут попасть и граждане этих стран.

На вопрос об альтернативе «Крымской платформе» она ответила, что та уже существует — сам полуостров.

— Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения, — рассказала Захарова.

Недавно сообщалось, что представителя Крыма не допустили к участию в саммите «Крымская платформа». Он заявил, что киевские власти «испугались» того, что мировая общественность узнает правду.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».