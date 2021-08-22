Названы сферы, в которых не любят отпускать сотрудниц в декрет

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При устройстве на работу более чем у половины женщин спрашивают о семейных планах, а в некоторых профессиональных сферах негативно относятся к уходу сотрудниц в декрет. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

— Наиболее болезненно выход сотрудницы в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, на производстве, в консалтинге, транспорте, логистике, на госслужбе. В этих отраслях доля утвердительного ответа составила 70 процентов, — говорится в их отчете.

При этом 73 процента девушек от 24 до 35 лет спросили о дальнейших планах по поводу материнства.

Почти треть (31 процент) соискательниц на собеседовании обманули работодателей и позже все равно ушли в декрет. А четыре процента ушли в многолетний декрет и больше не вернулись на работу, продолжая заниматься детьми и рожать новых.

У 58 процентов россиянок в возрасте от 18 до 55 лет на собеседовании спрашивали про личную жизнь: о замужестве, будущем материнстве, детях, их болезнях и прочих вещах, передает РИА Новости.

Отчет составлен на основе опроса двух тысяч работающих женщин по всей России.

В июле психолог объяснила, как подготовить себя к возвращению на работу после декрета. Нужно ходить куда-то без ребенка. Например, на маникюр, в спортивный зал. Нужно общаться с людьми, встречаться с подругами, коллегами. Эти навыки нужно восстанавливать. Второй момент: нельзя останавливать свою трудовую деятельность, нужно читать профессиональную литературу, посещать выставки, ходить в кино и путешествовать как с ребенком, так и без него.