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Психолог объяснила, как подготовить себя к возвращению на работу после декрета

Анна Михалюк

Общество
Психолог объяснила, как подготовить себя к возвращению на работу после декрета
Фото: pexels.com/VisionPic.net

Психолог и блогер Вероника Степановарассказала, как подготовиться к выходу на работу после декрета. По ее словам, у многих женщин перед выходом возникает страх, особенно это актуально для тех, кто был в затяжном декрете.

— Есть некий страх. Ты себе говоришь: «Ой, ребенок еще маленький, полтора года. Подождем до двух». Наступает два, говоришь: «Нет, куда в два, психологи говорят, лучше в три отдавать». А потом надо выходить, а ты вторым беременна. И со вторым такая же история, а потом – с третьим. Вот это и есть затяжной отпуск. Женщинаначинает бояться всего вокруг, начинается социофобия и много других фобий,— рассказывает психолог в своем блоге.

С наступлением беременности у женщин меняется круг общения: он сужается, женщина проводит больше времени дома. В поисках досуга она листает соцсети с идеальными картинками, а у нее все не так. Все обесценивается: и муж, и ребенок, и дом. На фоне этого и гормональных перестроек может возникнуть, в том числе и затяжная, послеродовая депрессия.

— Самооценка дома у женщины часто падает, социальные навыки падают. Она чувствует себя инвалидизированной: она как будто всё забыла, отупела, голова какая-то затуманенная. Профессиональные навыки забываются. И со временем тебе становится тяжело оценить свои возможности, — считает Степанова.

Психолог даёт советы по мягкому возвращению в социум.

— Я и мой ребёнок – не одно и то же. Это другой человек, а время нужно посвящать и себе. Нужно ходить куда-то без ребенка. Например, на маникюр, в спортивный зал. Нужно общаться с людьми, встречаться с подругами, коллегами. Эти навыки нужно восстанавливать. Второй момент: нельзя останавливать свою трудовую деятельность, нужно читать профессиональную литературу, посещать выставки, ходить в кино и путешествовать как с ребенком, так и без.

Вероника Степанова подчеркивает, что обычно желание вернуться на работу, в социум приходит у женщины через год после декрета.

- Старайтесь не затягивать, не нужно ходить из декрета в декрет. Помните, что вы не будете представлять для детей никакого интереса, если вы не представляете его для себя. Вы постоянно должны развиваться. Потом будет гораздо проще возвращаться в свой коллектив, - советует психолог.

Ранее Вероника Степанова объясняла, как можно заставить мужчину зарабатывать больше.

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