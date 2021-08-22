Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня российского флага

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На Поклонной горе в Москве развернули огромный триколор в честь Дня российского флага. Ему в этом году исполняется 30 лет.

Полотно имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса. С места церемонии есть видеоролик, где молодые люди развертывают триколор и делятся своими впечатлениями, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Видео: telegram / LIFE SHOT

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в праздничный день рассказала о важности российского флага. По ее словам, корнями он уходит еще ко временам императора Петра I и хорошо подходит для дизайнерских и художественных решений.

Президент России Владимир Путин в День флага также примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.