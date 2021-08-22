Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2140 пациентов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за сутки полностью выздоровели от коронавируса 2140 человек. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает оперштаб Москвы.

За время пандемии медики вылечили в городе 1 427 913 пациентов.

Фото: telegram / оперштаб Москвы

За сутки в столице заболел COVID-19 1661 человек. Из этого числа 497 пациентов доставили в больницу, а к аппарату ИВЛ подключили 322. Летальный исход зафиксирован в 51 случае, передает Telegram-канал оперштаба.

Болезнь, несмотря на многочисленные меры, все еще не сдает позиций. Чтобы обезопасить себя и близких людей, необходимо сделать прививку от коронавируса. Иммунолог-аллерголог и телеведущий Андрей Продеус и вовсе считает, что первым компонентом препарата следует вакцинироваться до начала осени — тогда нагрузка на иммунитет будет меньше, а значит, самочувствие после укола будет лучше.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».