Кличко заявил, что его не пустили на встречу с Меркель в аэропорту Борисполь

Фото: страница Виталия Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили на встречу с германским канцлером Ангелой Меркель в аэропорту Борисполь. Он опубликовал видеоролик, где политику говорят, что его нет в списках встречающих.

— Друзья! Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду, — написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, с ним такое произошло впервые. Он упомянул о «проевропейском» МИД Украины, решившем нарушить протокольные мероприятия.

— Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?! — недоумевает мэр Киева.

До этого Кличко заявил, что власти Украины приказали правоохранителям испортить ему репутацию. Он связал многочисленные проверки киевских предприятий с этим. Кличко подчеркнул, что работает на благо города.

В мае он рассказал, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди. По словам мэра, каждое утро он ходит в спортзал на тренировки, поэтому не стал свидетелем случившегося. Однако ему стало известно, что «вооруженные люди ломились в дверь его квартиры».

Тогда же украинские СМИ сообщали, что Зеленский планировал уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Он совмещает должности мэра и главы администрации.