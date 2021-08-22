Меркель и Зеленский начали переговоры в Киеве

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского начались в Киеве. Об этом сообщили в воскресенье, 22 августа, на официальном сайте администрации украинского лидера.

Главы государств встретились на крыльце Мариинского дворца. У Меркель и Зеленского предусмотрен личный разговор, а после — встреча с журналистами и официальные переговоры.

— После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате «с глазу на глаз» предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате, — отметили на сайте Зеленского.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что он обсудил с канцлером Германии процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Украина намерена добиться постоянного прекращения огня и обмена пленными, добавил он.

Ангела Меркель прибыла с визитом на Украину 22 августа. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили на встречу с немецким лидером. Он рассказал, что его не внесли в список встречающих. Такое, по словам киевского мэра, происходит впервые.

В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась с президентом Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили ситуации в Афганистане, на Востоке Украины и в Белоруссии. Также Меркель и Путин подняли тему «Северного потока — 2» и договорились о конструктивном диалоге.