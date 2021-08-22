В День флага России олимпийский чемпион встретился с молодежью

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 22 августа, на торжествах в честь 30-летнего юбилея возрождения флага России олимпийский чемпион-легкоатлет, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский встретился с молодежью. Он рассказал ребятам об истории российского флага и о том, насколько важную роль символ российской государственности играет для спортсменов — участников международных соревнований.

После встречи с олимпийским чемпионом-легкоатлетом ребята пообщались и с депутатом Государственной думы Анатолием Выборным. Он поздравил москвичей с 30-летним юбилеем возрожденного флага:

— Ровно 30 лет назад, 22 августа 1991 года, Верховный совет РСФСР утвердил новую государственную символику страны. На смену красному знамени СССР с серпом и молотом было решено вернуть триколор — знамя основателя Российской империи Петра Первого. Флаг нашей страны — это символ российского суверенитета. В нем заложен глубокий смысл, вечные ценности нашего народа — свобода, благородство, справедливость.

Кроме того, ребята приняли участие в уникальном мастер-классе: им предложили попробовать свои силы в раскрашивании футболок — изобразить сердце в цветах российского флага. С участниками мастер-класса встретился депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов:

— Гордость за славную историю Отечества и чувство ответственности за его будущее — мощная объединяющая сила, залог дальнейшего успешного развития нашего государства и благополучия его граждан. Поздравляю всех россиян с этим праздником и желаю нашим гражданам мира и процветания под гордо развевающимся бело-сине-красным флагом! — поздравил москвичей депутат.