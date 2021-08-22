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Движение на Тверской улице восстановлено после смертельного ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Движение на Тверской улице восстановлено после смертельного ДТП
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Движение на Тверской улице восстановлено после аварии, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 августа.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительным данным, погибший мужчина перебегал Тверскую улицу в районе дома № 31 в неположенном месте. В результате его сбил автомобиль BMW.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящий момент устанавливается личность погибшего. В Госавтоинспекции также отметили, что до пешеходного перехода мужчина не дошел 40 метров.

20 августа сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Щаповское Троицкого административного округа Москвы. На автодороге Ознобишино — Красное на территории коттеджного поселка «Европейская Долина» автомобиль марки Range Rover под управлением 66-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой марки Hyundai.

В результате 49-летний водитель последнего авто от полученных травм скончался на месте. Автоледи с травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, перелом ключицы и рваную рану ноги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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