Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 86 Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, одна из машин перевернулась. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 августа.

— На Кутузовском проспекте, в районе дома 86 произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии один из автомобилей перевернулся. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

В результате инцидента движение в сторону области ограничено до двух полос, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

22 августа в результате аварии на Тверской улице погиб мужчина. По предварительным данным, он перебегал Тверскую улицу в районе дома № 31 в неположенном месте. В результате его сбил автомобиль BMW.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящий момент устанавливается личность погибшего. В Госавтоинспекции также отметили, что до пешеходного перехода мужчина не дошел 40 метров.