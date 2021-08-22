Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров

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Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области увеличилась до 240 гектаров. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики в воскресенье, 22 августа.

— В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны, — говорится в сообщении.

Одной из причин лесных пожаров, по словам губернатора области Евгения Куйвашева, является аномальная жара. 21 августа температура в регионе поднялась до рекордных для этого дня 35 градусов.

Всего в Свердловской области действует 21 природный пожар, при этом 15 возгораний локализовано. Спасателям также удалось ликвидировать шесть пожаров.

В тушении возгораний участвуют 263 человека и 75 единиц техники, в области действует особый противопожарный режим, отмечает РИА Новости.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что масштабы паводков и пожаров в стране связаны с изменением климата, в том числе на глобальном уровне. В последние 44 года, по его словам, среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем «в глобальном измерении».

Около 65 процентов территории России находится на Крайнем Севере, но у страны до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, посетовал президент. В связи с этим необходимо разработать и как можно быстрее внести проект закона о ее создании, подчеркнул глава государства.