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«Так выглядит счастье»: Авербух со старшим сыном встретили Арзамасову из роддома

Иван Юминов

Общество
«Так выглядит счастье»: Авербух со старшим сыном встретили Арзамасову из роддома
Фото: instagram/liza_arzamasova

Фигурист Илья Авербух вместе со старшим сыном Мартином от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачевой, встретил супругу Лизу Арзамасову из роддома.

— Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой! — подписала публикацию актриса.

«Вы очаровательны! Счастья и здоровья вашей семье»; «Пусть малыш растет здоровым, умным, благородным человеком»; «Лиза, вам так идет быть мамой. Материнство украшает жен»; «Так выглядит счастье! Поздравляю с выпиской»; «Бессонные ночи начались, но о них не жалеешь, когда рядом такое сокровище»; «Вы очень настоящие! Смотрю на вас и радостно на сердце», — написали подписчики.

Арзамасова родила сына 14 августа. Тогда же исполнительница сообщила поклонникам, что и она, и малыш чувствуют себя замечательно. При этом паре пока не удалось выбрать имя ребенку.

16 августа СМИ сообщили, что после родов Авербух отвезет Арзамасову с сыном в экокоттедж, который стоит более 20 миллионов рублей. Особняк находится на берегу Истринского водохранилища, он построен из натуральных материалов на территории, граничащей с лесом.

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