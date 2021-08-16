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Названа сумма, которую отдал Авербух за эко-коттедж для Арзамасовой и сына

Анастасия Волоснова

Развлечения
Названа сумма, которую отдал Авербух за эко-коттедж для Арзамасовой и сына
Фото: 5-tv.ru

После родов фигурист Илья Авербух отвезет жену актрису Лизу Арзамасову с сыном в эко-коттедж, который стоит более 20 миллионов рублей. Данные о недвижимости звезд появились в СМИ в понедельник, 16 августа.

Лиза Арзамасова впервые стала мамой в субботу, 14 августа. На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором они вместе с мужем нежно обнимают новорожденного ребенка.

Теперь Авербух планирует уехать с женой и сыном в эко-коттедж на берегу Истринского водохранилища. Дом построен из натуральных материалов на территории, граничащей с лесом.

По предварительным данным, эко-коттеджобошелся Авербуху более чем в 20 миллионов рублей, пишет «КП».

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

Супруги не распространялись о том, как планируют назвать совместного первенца.

Арзамасова также рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.

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