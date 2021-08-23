Станцию метро «Проспект Вернадского» открыли для пассажиров

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро вновь открыта для пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 августа.

— Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии откроется 23 августа, и вы сможете пользоваться метро в обычном режиме. Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили, сейчас в работе — отделка и прокладка инженерных коммуникаций, — говорится в сообщении.

На период временного закрытия станции пассажиров перевозили бесплатные автобусы КМ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале проходки последнего, 70-го тоннеля БКЛ, который соединит станции «Кленовый бульвар» и «Каширская».

По его словам, в городе начнется «новая история московского транспорта», когда БКЛ будет достроена. Мэр отметил, что новая линия позволит жителям столицы экономить время в поездках.

Глава города подчеркнул, что специалистам осталось возвести пять тоннелей. Два из них в настоящее время прокладывают между «Кленовым бульваром» и «Каширской».

Также на 70 процентов завершено строительство тоннеля от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара», а на 50 процентов — от «Печатников» до «Нагатинского Затона». Кроме того, на данный момент строится ветка в депо «Аминьевское».