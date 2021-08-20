Сергей Собянин заявил о начале строительства последнего тоннеля БКЛ метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве началась проходка последнего, 70-го тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), который соединит станции «Кленовый бульвар» и «Каширская». Об этом рассказал в пятницу, 20 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в городе начнется «новая история московского транспорта», когда БКЛ будет достроена. Мэр отметил, что БКЛ позволит жителям столицы экономить время в поездках.

Глава города подчеркнул, что специалистам осталось возвести пять тоннелей. Два из них в настоящее время прокладывают между «Кленовым бульваром» и «Каширской». Также на 70 процентов завершено строительство тоннеля от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара», а на 50 процентов — от «Печатников» до «Нагатинского Затона». Кроме того, на данный момент строится ветка в депо «Аминьевское».

— Все тоннели на БКЛ рассчитываем закончить до конца этого года, затем достроим оставшиеся станции. В будущем мы сможем присоединить к БКЛ новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую — на станции «Народное Ополчение», Троицкую — на «Новаторской», Бирюлевскую — на «Кленовом бульваре», — пояснил Сергей Собянин.

До этого заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов сообщил, что новую транзитную линию наземного метро Московских центральных диаметров (МЦД-3) могут запустить в Москве в начале 2023 года, а МЦД-4 и МЦД-5 планируется открыть в столице в 2024 и 2025 году соответственно.

Также заместитель мэра столицы рассказал, что шестнадцать пересадок свяжут между собой строящиеся диаметры — МЦД-3 и МЦД-4 — с Большой кольцевой линией (БКЛ) и МЦК.

Будущие диаметры позволят горожанам скорректировать и упростить старые маршруты в Москве. У столичных жителей появится возможность передвигаться по городу быстрее и дешевле.