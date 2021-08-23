В МИД заявили, что в России не ожидается дефицита французского шампанского

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Дефицита французского шампанского на российском рынке не ожидается. Есть все возможности его избежать. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, в РФ не должно быть проблем с поступлениями на рынок французского напитка.

— Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем, — сказал представитель министерства.

Он добавил, что российские власти ведут переговоры с коллегами из Европы по вопросу отечественного закона о виноделии. Разъяснения, которые дает российская сторона, касаются применения норм законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС.

Биричевский подытожил, что соответствующие ведомства контактируют с Еврокомиссией, которая отстаивает интересы европейских виноделов, передает РИА Новости.

Поправки к закону «О регулировании алкогольной продукции» вступили в силу с 6 июля, после того как их одобрил президент России Владимир Путин. Основной дискуссионной темой стало требование убрать с контрэтикеток (обычно расположенных на задней стороне бутылки вина) на бутылках от иностранных производителей слово «шампанское».

Это стало трактоваться иностранными компаниями как запрет на использование слова «шампанское» для своей продукции. В частности, 3 июля крупный производитель Moet Hennessy решил приостановить поставки шампанского в Россию из-за того, что ему придется провести пересертификацию продукции, одобренную Винодельческой ассоциацией региона Шампань. Уже 4 июля стало известно, что компания согласна с требованиями законодательства и будет маркировать бутылки как «игристое вино».

Позже Еврокомиссия заявила, что видит угрозу для экспорта в новом законе об алкогольной продукции. В ней будут делать все возможное, чтобы выразить несогласие по поводу данного законопроекта.

Некоторые отечественные производители также не согласны с новыми маркировками иностранного алкоголя.

— Шампанское производится в регионе Шампань, и это абсолютный постулат. Мы должны уважать зарубежные аппелласьоны, чтобы другие страны уважали и наши, — заявил президент группы «Абрау Дюрсо» Павел Титов.

По словам гендиректора компании «Золотая Балка», которая производит игристые вина в России, французские виноделы имеют неотъемлемое право на именование шампанским игристых вин, произведенных на территории региона Шампань. Также она подчеркнула, что отечественные производители предпочитают зарабатывать репутацию для своих вин не присваиванием себе чужих титулов и регалий, а выпуском продукции высочайшего качества, передавало РБК.