Закон о социальных выплатах россиянам примут в начале осенней сессии

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Закон, который даст старт анонсированным президентом России Владимиром Путиным выплатам, примут в начале осенней сессии. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии, — заявил он.

Рязанский отметил, что соответствующий закон будет оперативно рассмотрен и одобрен Советом Федерации, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа.

— Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — передает его слова ТАСС.

По словам президента, эта выплата положена всем пенсионерам, в том числе военным и работающим. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.