Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Закон о социальных выплатах россиянам примут в начале осенней сессии

Полина Долганова

Общество
Закон о социальных выплатах россиянам примут в начале осенней сессии
Фото: pixabay.com

Закон, который даст старт анонсированным президентом России Владимиром Путиным выплатам, примут в начале осенней сессии. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии, — заявил он.

Рязанский отметил, что соответствующий закон будет оперативно рассмотрен и одобрен Советом Федерации, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа.

— Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — передает его слова ТАСС.

По словам президента, эта выплата положена всем пенсионерам, в том числе военным и работающим. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Читайте также:
выплатыРоссиязакон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте