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Папа Франциск может отречься от Апостольского престола

Полина Долганова

Общество
Папа Франциск может отречься от Апостольского престола
Фото: https://www.instagram.com/franciscus/

Первый в истории папа из Нового Света Франциск может отречься от Апостольского престола (официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 23 августа, пишет итальянское издание Libero.

Причиной отречения может стать неудовлетворительное состояние здоровья понтифика, которому 4 июля провели операцию на кишечнике.

По данным газеты, в будущем декабре папе исполнится 85 лет. В таком же возрасте от престола отрекся бывший епископ Римский Бенедикт XVI, передает РИА Новости.

В начале августа работники почтового офиса в городе Пескьера-Борромео, который находится под Миланом, нашли конверт с тремя пулями внутри, отправленный на имя папы Римского Франциска. Необычную посылку обнаружили ночью в процессе сортировки. На конверте можно было разглядеть адрес назначения: «Папе, город Ватикан, площадь Святого Петра». Внутри послания находились три пули девятимиллиметрового калибра. Карабинеры уже конфисковали конверт.

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