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Глава Мурманска Сысоев заявил о сложении полномочий

Полина Долганова

Политика
Глава Мурманска Сысоев заявил о сложении полномочий
Фото: citymurmansk.ru

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев попросил освободить его от должности и заявил о своих планах по реализации значимых для города проектов. С соответствующим выступлением он выступил на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник, 23 августа.

По его словам, в настоящее время российские власти ставят новые задачи для Мурманска, ориентируясь на долгосрочные планы по развитию всей Арктики.

— Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов… В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов, — цитирует Сысоева РИА Новости.

Он добавил, что в дальнейшем планирует занять должность заместителя в совете депутатов.

На заседании 23 августа решением большинства голосов депутаты поддержали решение Сысоева об отставке.

В мае 2021 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что Сысоев не уведомлял о виде на жительство за границей своей бывшей супруги.

На заседании в понедельник он уточнил, что все проверки по этому делу в отношении него закончены.

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