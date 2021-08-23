Мишустин поручил властям регионов контролировать ситуацию с кислородом в больницах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах. Об этом сообщается в понедельник, 23 августа.

— Региональные власти должны заранее планировать потребность (в кислороде). Особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей, — приводит слова главы кабмина РИА Новости.

В понедельник, 9 августа, в больнице во Владикавказе в реанимации для больных коронавирусом произошли сбои в подаче кислорода. В результате погибли 11 человек. На следующий день после случившегося технические неполадки были устранены, подача кислорода возобновилась в полном объеме.

Также во вторник, 11 августа, правоохранительные органы задержали главного врача больницы Владимира Плиева. В результате проверки инцидента выяснилось, что в медучреждении было неисправно техническое оборудование. Также правоохранители заявили о халатности медицинских работников.