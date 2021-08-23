Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Загрутдинов: Каждую неделю на строительных объектах в Москве появляется 2 тысячи рабочих

Виктория Сикерина

Город
Загрутдинов: Каждую неделю на строительных объектах в Москве появляется 2 тысячи рабочих
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Около 60 тысяч вакансий заняты на бюджетных стройках в Москве. Однако столичные власти потребовали привлечь еще 15-20 тысяч рабочих. Из-за этого каждую неделю на московских строительных объектах наблюдается прирост в размере двух тысяч ремонтников. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, основную массу рабочих составляют граждане России и стран-соседей.

— Это рабочие из других регионов России и стран СНГ и Узбекистана, — сказал руководитель Департамента.

Он заявил, что проблемы с привлечением кадров на московские стройки отсутствуют.

В понедельник, 23 августа, также стало известно о том, что в Москве планируют построить 11 мостов до 2024 года. Один из них появится в районе реки Сходни, где отремонтируют участок Волоколамского шоссе. Этот мост в Департаменте строительства Москвы обещают ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. По словам Рафика Загрутдинова, он решит проблему пробок на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе.

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновДепартамент строительства города Москвыстройка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Все мнения
О проекте