Загрутдинов: Каждую неделю на строительных объектах в Москве появляется 2 тысячи рабочих

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Около 60 тысяч вакансий заняты на бюджетных стройках в Москве. Однако столичные власти потребовали привлечь еще 15-20 тысяч рабочих. Из-за этого каждую неделю на московских строительных объектах наблюдается прирост в размере двух тысяч ремонтников. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, основную массу рабочих составляют граждане России и стран-соседей.

— Это рабочие из других регионов России и стран СНГ и Узбекистана, — сказал руководитель Департамента.

Он заявил, что проблемы с привлечением кадров на московские стройки отсутствуют.

В понедельник, 23 августа, также стало известно о том, что в Москве планируют построить 11 мостов до 2024 года. Один из них появится в районе реки Сходни, где отремонтируют участок Волоколамского шоссе. Этот мост в Департаменте строительства Москвы обещают ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. По словам Рафика Загрутдинова, он решит проблему пробок на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе.