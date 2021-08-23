Андрей Бочкарев заявил о завершении строительства пересадки на станции «Проспект Вернадского»

Фото: Пресс-служба МУФ

Строительство пересадочного пункта между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий столичного метро скоро завершится. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он оценил степень готовности сооружения на 90 процентов.

— Сооружение пересадки с БКЛ на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем наполовину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90 процентов, — заявил заместитель мэра.

Сейчас, по словам Бочкарева, ведутся работы по установке железобетонных конструкций пересадки. При этом монтаж лестниц, опорных балок, парапетов и стен уже завершился на 80 процентов.

На пересадочном пункте осталось уложить 80 кубометров бетона из изначально заявленных 430.

По поводу процесса строительства станции «Проспект Вернадского» БКЛ высказал мнение генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Он отметил, что в настоящий момент на объекте завершается установка вентиляции, оснащение электрощитовых зон и монтаж конструкций для кабельной системы.

В субботу, 21 августа, Андрей Бочкарев сообщил о сроках строительства инновационного кластера «Ломоносов» на территории научно-технологического центра МГУ. По словам заместителя мэра Москвы, работы завершатся до конца 2022 года.