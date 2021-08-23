Южный вестибюль станции «Кутузовская» МЦК планируют открыть в сентябре

Южный вестибюль станции «Кутузовская» Московского центрального кольца (МЦК) столичного метрополитена планируют открыть в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Участок станции закрыли в мае 2021 года для того чтобы установить эскалатор.

— К примеру, когда мы запустили МЦК, на «Кутузовской», был только один вестибюль — Южный. Станция стала популярной, поэтому в 2017 году для удобства пассажиров открыли дополнительный — Северный. Но и на этом не остановились. Сегодня в Южном вестибюле по просьбе пассажиров устанавливаем эскалатор, — отметил Максим Ликсутов, заммэра Москвы в правительстве столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По его словам, транспортная инфраструктура города взята под особый контроль мэром Москвы Сергеем Собяниным. МЦК, которую открыли пять лет назад, ежедневно обеспечивает горожанам транспортную мобильность. По этой причине, заявил Максим Ликсутов, Дептранс продолжает модернизировать и улучшать систему.

— Развитие транспортной инфраструктуры в столице находится на особом контроле у мэра Москвы Сергея Собянина. Один из первых проектов нового транспортного каркаса — МЦК. Трудно представить, но совсем недавно этой артерии не было. Скоро кольцу исполнится пять лет, и за это время вместе с нашими коллегами из РЖД мы прошли большой путь по его совершенствованию, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на слова Максима Ликсутова.

В пятницу, 20 августа, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте строительства последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро.