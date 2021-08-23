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Новое общественное пространство появится на востоке столицы

Евгения Владимирова

Город
Новое общественное пространство появится на востоке столицы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
гольяновский паркКарта всех событий

Спортивный кластер с просторной детской площадкой появится в Гольяновском парке на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Спортивная зона с футбольным, волейбольным и баскетбольным полями будет построена в районе Алтайской улицы. Рядом планируют установить корт для большого тенниса, уличные тренажеры и столы для пинг-понга. В зоне проложат дорожку для бега.

Рядом появится просторная детская площадка.

Новое общественное пространство появится на востоке столицыМакет пристани в Гольяновском парке / Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Напротив Уральской улицы, у пруда, появится пристань. Здесь откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Рядом с ним откроют памп-трек.

Архитектурным акцентом парка станет оригинальная смотровая площадка напротив дома 4 по Уссурийской улице. Для благоустройства территории высадят более 200 деревьев и две тысячи кустарников, также планируют обновить дорожно-тропиночную сеть и установить новое освещение, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в 2021 году в Ново-Переделкине появится современное общественное пространство с тренажерами, футбольным полем и детской площадкой.

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