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Следком начал проверку после крупного пожара в торговом центре в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Следком начал проверку после крупного пожара в торговом центре в Мытищах
Фото: СК РФ

Следственный комитет инициировал проверку по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Фудели» в подмосковных Мытищах. Об этом в понедельник, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется опрос руководства торгового центра, а такжеответственных за пожарную безопасность сотрудников, следователями будет изъято и изученовидео с камер, расположенных на территории центра, — заключила Врадий.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Фудели» в подмосковных Мытищах произошел днем в воскресенье, 22 августа. В здании началась немедленная эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.

Подмосковная прокуратура также проведет проверку по факту случившегося.

В субботу, 21 августа, экстренные службы сообщили о пожаре на складе алкогольной продукции в городе Щербинка в Подмосковье. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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