СК проведет проверку после жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Иваново

Фото: СК РФ

Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Иваново. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Вертолет АО «Национальная служба санитарной авиации» 23 августа совершил жесткую посадку в Иваново. В результате инцидента никто не пострадал.

Марковская отметила, что СК организовал доследственную проверку, по ее результатам примут процессуальное решение. В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии, пишет РИА Новости.

Днем 23 августа самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе села Черкизово возле Коломны в Московской области, а после перевернулся. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка в пилотировании. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку.