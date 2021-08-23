Путин дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 23 августа, на форуме «Армия-2021».

В Северодвинске корабли будут строить на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге — на АО «Адмиралтейские верфи», в Комсомольске-на-Амуре — на ПАО «Амурский судостроительный завод».

— Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки на отлично справятся с поставленными задачами, — приводит РИА Новости слова президента.

Путин во время конференции заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот. По его словам, флот «надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности».

Президент 23 августа дал старт форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм. Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.

Путин поблагодарил руководство Минобороны и всех организаторов мероприятия. Он выразил уверенность, что проведение Игр и форума поможет привлечь талантливую молодежь в Вооруженные силы России.