«Пластмассовая кукла»: Бузову раскритиковали за откровенный образ в соцсетях

Фото: instagram/buzova86

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео в разделе Reels. Ролик вызвал бурную реакцию поклонников.

На кадрах Ольга Бузова предстала в ярко-зеленом открытом платье. Длинные светлые волосы дополняют образ певицы. Телеведущая позирует на камеру в «теплом» свете комнаты и пытается быть чувственной. На певице виден небольшой загар.

Фото: instagram.com/buzova86

Однако фолловеры не спешат закидывать певицу комплиментами, а, наоборот, начинают критиковать ее образ. По мнению подписчиков, наряд ей не идет: «Сексуальность покинула чат»; «Ужас! Оля, придумай что-нибудь новое, надоело уже смотреть»; «Наигранная актрисулька, пластмассовая кукла».

Ранее сообщалось, что бывший парень Ольги Бузовой, блогер Дава (Давид Манукян), в интервью с Идой Галич раскрыл подробности их расставания. Пара встречалась полтора года, однако, по словам певицы, они расстались из-за насилия со стороны Давы. Сам блогер отрицает эту информацию, объясняя, что причина расставания совсем другая.