«Расстались по другой причине»: Дава прокомментировал отношения с Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Блогер, певец и телеведущий Давид Манукян (Дава) откровенно рассказал о расставании с одной из главных звезд российского шоубизнеса Ольгой Бузовой.

По его словам, заявления его бывшей возлюбленной о том, что его измены и агрессивное поведение стали причиной окончания их отношений — это неправда.

— Думаю, Ольга говорила о побоях от обиды. Честно скажу, мы с ней расстались совершенно по другой причине. Надеюсь, однажды она расскажет об этом. Если нет — то пусть это останется на ее совести, — сказал артист в интервью Иде Галич на ее YouTube–канале.

Он также добавил, что если бы он проявлял агрессию в отношении своей бывшей пассии, вряд ли бы она каждый день записывала Instagram-сторис.

Блогер также прокомментировал слух о своей неверности. По его словам, никаких доказательств этому у Бузовой нет.

До этого Манукян признался, что через три месяца после начала отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой он сделал ей предложение руки и сердца.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Ольга Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.