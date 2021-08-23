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Участок Сыромятнического проезда перекроют в связи с ремонтными работами в ЦАО

Илья Ашуров

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Участок Сыромятнического проезда перекроют в связи с ремонтными работами в ЦАО
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сыромятнический проездКарта всех событий

В центре Москвы временно перекроют участок Сыромятнического проезда. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года будет перекрыт участок Сыромятнического проезда. Это связано с реконструкцией железнодорожного путепровода в ЦАО, — говорится в сообщении.

Участок Сыромятнического проезда перекроют в связи с ремонтными работами в ЦАОФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На этой неделе транспортное движение временно ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЮАО и ЗАО из-за проведения инженерных работ и киносъемок.

В пятницу, 27 августа, участок Подколокольного переулка около дома № 11 будет временно перекрыт из-за съемок кино — с 6:30 до 8:00. Также ограничат движение в Староконюшенном переулке в районе дома № 43 — с 13:00 до 15:30.

В воскресенье, 29 августа, профессиональные съемки состоятся в Проектируемом проезде № 5464. Здесь перекроют движение транспорта с 01:30 до 05:30.

Помимо этого, инженерные работы проведут на Аминьевском шоссе. Из-за этого с 20 по 31 августа ограничат движение по боковому проезду шоссе. Дороги будут перекрыты круглосуточно в этот период.

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