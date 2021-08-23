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Стало известно, сколько времени нужно россиянам для полноценного отдыха

Илья Ашуров

Общество
Стало известно, сколько времени нужно россиянам для полноценного отдыха
Фото: Pexels

Россиянам для полноценного восстановления после работы требуется более двух недель отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Федеральной службы занятости РФ.

Согласно данным исследования, 45 процентов респондентов называют отпуск продолжительностью свыше двух недель достаточным для отдыха. При этом ровно две недели на отдых хватает 37 процентам участников опроса. Еще 10 процентов отметили, что в отпуске не нуждаются.

Более трети респондентов — 36 процентов — заявили, что откладывают деньги на отпуск. Около трети жителей страны тратят на отдых средства, предоставленные работодателем. Открыты к предложениям о новой работе 30 процентов респондентов, сообщает Nation news.

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» провел опрос и выяснил, по каким причинам россияне переживают во время отпуска. Чаще всего путешественники признавались, что испытывали страх из-за того, что им не хватит денег. Так ответил 31 процент опрашиваемых.

Второй по популярности причиной для отпускных переживаний оказалась возможная плохая погода — 15 процентов. Еще 14 процентов респондентов беспокоились об оставленном домашнем питомце.

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