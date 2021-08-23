Пассажир метро в Москве сел на ребенка с аутизмом и затеял драку с его родителями

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Румянцево Карта всех событий

Столичная полиция проводит проверку после того, как на станции метро «Румянцево» подросток учинил конфликт с родителями ребенка, страдающего аутизмом. Об этом в понедельник, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— 22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции «Румянцево» в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего, 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действия сторон и принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 22 августа. СМИ сообщали, что в вагоне метро ехал 12-летний ребенок с аутизмом вместе со своими родителями. Мальчик сидел напротив отца и матери и снимал их на камеру телефона.

В какой-то момент в вагон вошли молодые люди: два парня и девушка. Последняя попросила ребенка уступить ей место. Не дождавшись этого, один из ее спутников сел прямо на ребенка. Злоумышленник грубо ответил на замечания родителей мальчика, а когда поезд остановился на станции «Румянцево» и вовсе затеял с ними драку.