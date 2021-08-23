Выплаты к началу учебного года получили родители более 20 миллионов детей

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Единовременные выплаты по десять тысяч рублей к началу учебного года получили родители 20 миллионов 70 тысяч детей. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он напомнил, что родители могут обратиться за финансовой помощью до 1 ноября 2021 года.

— То есть средства получили уже 98 процентов потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается, — пояснил Котятков, которого цитирует Интерфакс.

Правительство утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников с 2 августа.

Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В пятницу, 30 июля, он сообщал, что будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока и чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.