Эксперт рассказал, как выплаты пенсионерам отразятся на бюджете России

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Денежные выплаты уязвимым слоям населения не приводят бюджет России в расстройство, деньги на компенсации есть. Проблем после выплат в экономике ожидать не приходится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. По словам главы государства, эта выплата положена всем пенсионерам, в том числе военным и работающим. Президент отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

По мнению Колганова, у бюджета России нет каких-то острых финансовых проблем. Он нормально исполняется, а деньги есть. Кроме того, бюджет может пополняться за счет заимствований на финансовом рынке. А уровень заимствований на данный момент невысокий, и он меньше, чем совокупные финансовые резервы государства.

— Поэтому я не думаю, что это будет какая-то чрезмерная нагрузка на государственный бюджет. Раздавали и школьникам, и семьям, проводили компенсации, но в общем при этом бюджет от этих выплат в расстройство не пришел, — сказал эксперт.

Затраты на социальные выплаты военным и пенсионерам превысят 500 миллиардов рублей. Средства выделят из дополнительных доходов государственного бюджета. Как рассказал глава комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров, российская экономика практически вернулась на допандемийный уровень. В связи с этим у правительства появилась возможность направить допдоходы на поддержку незащищенных категорий граждан.