Эксперт предупредил, как соседи могут помешать работе домашнего Wi-Fi

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Суммарная скорость интернета снижается при работе множества роутеров в одном канале. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

— Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает, — рассказал специалист.

Лучшим решением, по его словам, будет переход на свободный канал. На современных роутерах есть автоматические настройки выбора оптимального канала, при этом на старых такой функции может и не быть.

В этой ситуации поможет приложение, анализирующее Wi-Fi, которое покажет, какие каналы соседей совпадают или глушат роутер, находящийся в квартире, приводит слова Тимофеева «Прайм».

22 августа аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, что определенные приложения в смартфоне сильнее других «пожирают» память устройства.

Параметры приложения можно проверить в настройках, главный фактор здесь — тип приложения. Чем больше у приложения функций, тем оно тяжелее. К примеру, фонарик, завязанный на одну кнопку, займет минимум места. Наиболее «тяжелыми» приложениями являются многофункциональные, позволяющие одновременно и вызвать такси, и заказать доставку.

Также в числе «пожирателей» памяти — приложения, которым необходимо обращаться к памяти и хранить данные: чаты, музыкальные сервисы или библиотеки. В них нередко хранится по несколько копий одного объекта, поскольку крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы.