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МИД заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Анастасия Колоскова

В мире
МИД заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Фото: МИД РФ

РФ сможет обойтись без Украины, если она не захочет транзита российского газа, однако разговора об этом пока нет. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — прим. «ВМ»), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет, — цитирует дипломата РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил 20 августа, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего соглашения между государствами. Российский лидер подчеркнул, что при этом Москве необходимо понимать, какой объем газа будут готовы закупать европейские партнеры и в какие сроки.

Позже глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как предохранитель от возможной войны с Москвой. По его словам, «Нафтогаз» готов обсуждать с Газпромом вопрос продления транзита газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.

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