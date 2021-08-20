Путин подтвердил готовность России продолжить транзит газа через Украину

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего соглашения между государствами. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при этом Москве необходимо понимать, какой объем газа будут готовы закупать европейские партнеры и в какие сроки. Владимир Путин также заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в полном выполнении Россией договоренностей по украинскому транзиту после ее ухода со своего поста.

Вместе с тем глава государства указал, что сам вопрос поставок газа в Европу остается под обсуждением на фоне активного развития экологической повестки, хотя «другого более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей на сегодня нет».

Свидетельством этого является увеличение объемов потребления газа, особенно это заметно по поставкам в Южную Европу, цитирует президента России ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

20 августа президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с российскими энергетическими проектами, в том числе газопроводом «Северный поток — 2».