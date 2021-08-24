Чернышенко заявил о готовности российских вузов к началу учебного года в очной форме

Фото: Пресс-служба Совфеда

Все российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме, однако в случае необходимости они готовы перейти на «удаленку». Об этом заявил зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин выдвинул идею совместить дистанционный формат обучения с очным. По его словам, онлайн-образование должно быть дополнением к традиционному обучению в школах и вузах, а не полностью заменять его.