Депутат Рады указал на «плохой знак» для Киева на «Крымской платформе»

Фото: president.gov.ua

Замена представителей ведущих стран Запада на саммите «Крымской платформы» является плохим знаком для Киева. Такое мнение выразил Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он обратил внимание, что на саммит по возвращению Крыма Украине, который состоялся 23 августа, не приехал министр иностранных дел Франции, вместо которого мероприятие посетил министр-делегат внешней торговли. Кроме того, Великобритания прислала на саммит вместо министра обороны «девушку», которая является заместителем главы внешнеполитического ведомства. Хотя страна позиционируется как ключевой куратор команды Зеленского.

— Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей, — приводит слова Волошина News.ru.

Депутат подверг сомнению отсылку западных стран на положение в Афганистане, которое якобы вынудило их пересмотреть свои планы.

— Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот, — отмечает парламентарий.

Сам Зеленский объяснил отсутствие на форуме «Крымская платформа» некоторых лидеров западных стран тем, что они «боятся» Россию.

По итогам проходящего на Украине международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».