Андрей Бочкарев: Строительная готовность станции БКЛ «Текстильщики» оценивается в 50 процентов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Строительные работы на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершены наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На 90 процентов выполнены работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса. Параллельно ведутся монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы, — уточнил заммэра.

По его словам, специалисты также продолжают активно работать и на других станциях БКЛ. Монтаж ведется на станциях «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Строительная готовность восточного участка линии оценивается в 43 процента.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является оператором программы развития столичного метро, Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что на станции «Текстильщики» наполовину завершились работы по монтажу воздуховодов. Ремонтники начали прокладывать там силовой кабель.

К настоящему моменту на станции уже было смонтировано 13 эскалаторов и начата укладка гранитного покрытия платформы.

Кравцов подытожил, что вестибюль станции будет отделан керамогранитом и серым камнем. Потолок создадут из алюминиевых панелей со встроенными осветительными приборами. Платформу будет украшать подсветка голубого оттенка.

Строительство пересадочного пункта между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий столичного метро скоро завершится. Об этом глава Стройкомплекса рассказал ранее. Он оценил степень готовности сооружения на 90 процентов. В настоящее время, по словам Бочкарева, там ведутся работы по установке железобетонных конструкций пересадки. При этом монтаж лестниц, опорных балок, парапетов и стен уже завершился на 80 процентов.