Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Минздрав России подготовил новые рекомендации относительно проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, министерство официально разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для вакцинации граждан старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших коронавирусом.

Кроме того, в документе говорится о необходимости индивидуальной работы с лицами старше 60 лет, в том числе и теми, кто проживает в социальных учреждениях, для профилактики распространения заболеваемости.

Обновленная версия содержит расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ.

— Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» — прим. «ВМ») для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств, — говорится в тексте.

Заключительная часть документа информирует о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. При этом отмечается, что срок действия для вакцинированных граждан может быть снижен до шести месяцев в случае ухудшения эпидемической обстановки.

В понедельник, 23 августа, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация россиян от коронавируса дает свои результаты, в стране стабилизируется эпидемическая обстановка. Однако, по его словам, «расслабляться еще рано», так как осенью эпидемическое положение может вновь обостриться.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.