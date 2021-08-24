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В России выявили 18 833 новых случая коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 18 833 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа выявлено 18 833 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах России. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает оперштаб Москвы.

Отмечается, что 7,8 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 18 833 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в стране зафиксировали 794 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели после болезни 18 636 человек.

В России выявили 18 833 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ Москва уступила пальму первенства Московской области. За последние 24 часа в регионе выявили 1125 заболевших.

Минздрав России подготовил новые рекомендации относительно проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

В понедельник, 23 августа, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация россиян от коронавируса дает свои результаты, в стране стабилизируется эпидемическая обстановка. Однако, по его словам, «расслабляться еще рано», так как осенью эпидемическое положение может вновь обостриться.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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