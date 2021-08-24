Музей Победы примет участие в акции «Ночь кино»

Фото: АГН Москва

Музей Победы 28 августа приглашает горожан принять участие в акции «Ночь кино». В программе: концерт и показы художественных и документальных фильмов, встречи с актерами и режиссерами, лекции и мастер-классы.

Начнется мероприятие концертом в рамках фестиваля «Журавли Победы». Зрители услышат песни из кинофильмов «Жди меня» (романс Женьки из фильма «А зори здесь тихие»), «Даль великая» (из фильма «Любовь земная»), «Русская девчонка» и другие.

Вниманию публики будет представлены лекция Ксении Голубович о творчестве кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа и лекция Артура Аристакисяна на тему «Великой Отечественная война в российском кинематографе. Закадровые истории о создании фильмов» с демонстрацией отрывков из кинофильмов и фотографий. Также пройдет серия лекций о мастерстве режиссера и мастер-класс по актерскому мастерству.

В рамках кинопрограммы мероприятия зрители увидят картины: «Двадцать дней без войны», «Белорусский вокзал», «Баллада о солдате», «Пальма», «Конек-Горбунок» и «Огонь».

Кроме того, посетителей ждет творческая встреча с исполнительницей главной роли в художественном фильме «Зоя», актрисой Анастасией Мишиной и участниками съемочной группы. По окончании встречи состоится показ художественного фильма «Зоя».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.