Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы примет участие в акции «Ночь кино»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы примет участие в акции «Ночь кино»
Фото: АГН Москва

Музей Победы 28 августа приглашает горожан принять участие в акции «Ночь кино». В программе: концерт и показы художественных и документальных фильмов, встречи с актерами и режиссерами, лекции и мастер-классы.

Начнется мероприятие концертом в рамках фестиваля «Журавли Победы». Зрители услышат песни из кинофильмов «Жди меня» (романс Женьки из фильма «А зори здесь тихие»), «Даль великая» (из фильма «Любовь земная»), «Русская девчонка» и другие.

Вниманию публики будет представлены лекция Ксении Голубович о творчестве кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа и лекция Артура Аристакисяна на тему «Великой Отечественная война в российском кинематографе. Закадровые истории о создании фильмов» с демонстрацией отрывков из кинофильмов и фотографий. Также пройдет серия лекций о мастерстве режиссера и мастер-класс по актерскому мастерству.

В рамках кинопрограммы мероприятия зрители увидят картины: «Двадцать дней без войны», «Белорусский вокзал», «Баллада о солдате», «Пальма», «Конек-Горбунок» и «Огонь».

Кроме того, посетителей ждет творческая встреча с исполнительницей главной роли в художественном фильме «Зоя», актрисой Анастасией Мишиной и участниками съемочной группы. По окончании встречи состоится показ художественного фильма «Зоя».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
КиноМузей Победы на Поклонной горелекция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Все мнения
О проекте