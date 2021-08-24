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Участок Сокольнической линии метро на юго-западе возобновил прежний режим работы

Виктория Сикерина

Город
Участок Сокольнической линии метро на юго-западе возобновил прежний режим работы
Фото: Kozhokhin Alexander

Ограничения с движения поездов по участку Сокольнической линии московского метро на юго-западе города полностью сняты. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Ранее были закрыты станции «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-западная» для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ)

Последней из перечисленных станций открыли «Проспект Вернадского». Здесь провели работы по демонтажу проемов в несущей стене и железобетонных конструкций.

— На проспекте Вернадского и ближайших улицах убрали ограждения, восстановили все парковки, открыли съезды и закрытые участки дорог. Движение свободное, без ограничений, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 24 августа, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено наполовину. По его словам, работы по монолитным конструкциям закончили на 90 процентов. Также в настоящий момент происходит установка инженерных систем и отделка.

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