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Детские сады Москвы будут принимать детей с двух лет и двух месяцев

Полина Долганова

Город
Детские сады Москвы будут принимать детей с двух лет и двух месяцев
Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Детские сады в Москве начнут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытом августовском педагогическом совете.

Он напомнил, что ежегодно в городе строится около 40-50 зданий образовательного назначения.

— Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет и двух месяцев, — сказал глава города.

Так, соответствующий возрастной стандарт ввели 24 августа в детских садах, расположенных в 110 районах Москвы. В будущем детей с такого возраста смогут принимать в детсады во всех районах столицы.

Сергей Собянин подытожил, что в настоящее время такой возрастной порог не получится ввести во всех округах города, однако в ближайшие годы положение должно измениться, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого глава столицы поручил провести ревизию зданий московских школ. По его словам, в Москве необходимо обустроить построенные 40-50 лет назад школы таким образом, чтобы они соответствовали современным стандартам. Сергей Собянин отметил, что для такой ревизии понадобится тщательное планирование и подготовка.

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