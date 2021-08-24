Выставка «Осторожно, яд!» откроется в Биологическом музее

Фото: Гавриил Григоров / Вечерняя Москва

Биологический музей имени Тимирязева представляет выставку «Осторожно, яд!».

Ядовитые животные и растения вызывают у людей страх. Но бывают случаи, когда люди, напротив, недооценивают опасность. Разобраться в многообразии ядовитых живых существ и научиться узнавать тех из них, кто действительно представляет угрозу для человека, поможет выставка.

Посетители увидят ядовитых животных, растения и грибы из коллекции музея — от гадюки, с которой можно встретиться в подмосковном лесу, до экзотических лягушек-древолазов, ядом которых индейцы Центральной Америки смазывают наконечники своих стрел; от скорпионов и тропических рыб до бледных поганок и мухоморов.

Также выставка расскажет и о пользе ядов, которые с глубокой древности люди используют в качества лекарств.

Выставка открыта с 1 сентября по 31 декабря, сообщается на сайте музея.

Государственный Дарвиновский музей приглашает горожан на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Свои работы предоставили около пятидесяти фотографов из России и Белоруссии, с Украины и из Казахстана, из Швеции и Германии, из Филиппин и Таиланда.