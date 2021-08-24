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Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» расширят

Полина Долганова

Город
Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» расширят
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный в подмосковном Одинцове, расширят. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом августовском заседании педагогического совета.

— В ближайшее время будет построена еще вторая очередь, и мы увеличим объемы до 20 тысяч человек. Это практически половина всех ребят, которые проходят пятидневные сборы, — сказал глава города.

Сергей Собянин напомнил, что в настоящее время центр вмещает в себя 14 тысяч учеников, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр заявил президенту России Владимиру Путину в ходе осмотра учебно-методического центра «Авангард», что во время подготовки к военной службе девушки проявляют себя более ответственно, чем молодые люди.

Рассказывая президенту о воспитанниках центра, мэр отметил, что «девочки даже более ответственные и целеустремленные». В том числе это проявляется в том, что они обращаются с оружием с большим удовольствием. Кроме того, воспитанницы «Авангарда» активно изучают и другие дисциплины.

Девушки и юноши в «Авангарде» обучаются совместно. По мнению мэра, это рациональное решение, а вводить монашество «смысла нет». Владимир Путин согласился с подобной точкой зрения, отметив, что и в школе они также постоянно общаются.

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