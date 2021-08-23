Сергей Собянин рассказал о воспитанниках учебно-методического центра «Авангард»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во время подготовки к военной службе девушки проявляют себя более ответственно, чем молодые люди. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе осмотра учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Рассказывая президенту о воспитанниках центра, мэр отметил, что «девочки даже более ответственные и целеустремленные». В том числе это проявляется в том, что они обращаются с оружием с большим удовольствием. Кроме того, воспитанницы «Авангарда» активно изучают и другие дисциплины.

— Здесь другой ритм жизни, целеустремленность другая, преодоление каких-то препятствий, — пояснил мэр столицы.

Девушки и юноши в «Авангарде» обучаются совместно. По мнению мэра, это рациональное решение, а вводить монашество «смысла нет».

Владимир Путин согласился с подобной точкой зрения, отметив, что и в школе они также постоянно общаются.

Также Сергей Собянин отметил, что конкурс на обучение в центре довольно высок. Из 40 тысяч молодых людей, проходящих военные сборы, в него попадают только 12 тысяч, передает Интерфакс.

В понедельник, 23 августа, Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры. Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.