Сергей Собянин рассказал о воспитанниках учебно-методического центра «Авангард»
Во время подготовки к военной службе девушки проявляют себя более ответственно, чем молодые люди. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе осмотра учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Рассказывая президенту о воспитанниках центра, мэр отметил, что «девочки даже более ответственные и целеустремленные». В том числе это проявляется в том, что они обращаются с оружием с большим удовольствием. Кроме того, воспитанницы «Авангарда» активно изучают и другие дисциплины.
— Здесь другой ритм жизни, целеустремленность другая, преодоление каких-то препятствий, — пояснил мэр столицы.
Девушки и юноши в «Авангарде» обучаются совместно. По мнению мэра, это рациональное решение, а вводить монашество «смысла нет».
Владимир Путин согласился с подобной точкой зрения, отметив, что и в школе они также постоянно общаются.
Также Сергей Собянин отметил, что конкурс на обучение в центре довольно высок. Из 40 тысяч молодых людей, проходящих военные сборы, в него попадают только 12 тысяч, передает Интерфакс.
В понедельник, 23 августа, Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры. Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.