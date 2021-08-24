Онищенко объяснил, почему эпидемия гриппа опаснее пандемии COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

24 августа, во вторник, Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, академик РАН, заявил о том, что пандемия коронавируса менее опасна, чем эпидемия гриппа.

— Грипп опаснее, чем коронавирус. Более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья как в показателях самого здоровья, так и в интегральных, и экономических показателях любая эпидемия гриппа страшнее, — объяснил депутат.

За весь период пандемии в России выявили 6 785 374 случая коронавируса, выздоровели после коронавируса 6 053 503 пациента, скончались 177 614 человек, сообщает РИАМО.

Ранее Геннадий Онищенко сообщил о росте заболеваемости гриппом с начала осени. По словам академика, в первую очередь привиться нужно школьникам и людям, переболевшим коронавирусом, а также вакцинированным жителям.

Также стало известно, что у пациентов есть возможность получить денежную компенсацию из-за осложнений после вакцинации, об этом сообщил медицинский юрист Иван Печерей. Компенсация составит от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. А людям с подтвержденной инвалидностью будут выплачиваться ежемесячные пособия в размере одной тысячи рублей.