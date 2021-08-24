Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онищенко объяснил, почему эпидемия гриппа опаснее пандемии COVID-19

Лала Манушакян

Общество
Онищенко объяснил, почему эпидемия гриппа опаснее пандемии COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

24 августа, во вторник, Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, академик РАН, заявил о том, что пандемия коронавируса менее опасна, чем эпидемия гриппа.

— Грипп опаснее, чем коронавирус. Более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья как в показателях самого здоровья, так и в интегральных, и экономических показателях любая эпидемия гриппа страшнее, — объяснил депутат.

За весь период пандемии в России выявили 6 785 374 случая коронавируса, выздоровели после коронавируса 6 053 503 пациента, скончались 177 614 человек, сообщает РИАМО.

Ранее Геннадий Онищенко сообщил о росте заболеваемости гриппом с начала осени. По словам академика, в первую очередь привиться нужно школьникам и людям, переболевшим коронавирусом, а также вакцинированным жителям.

Также стало известно, что у пациентов есть возможность получить денежную компенсацию из-за осложнений после вакцинации, об этом сообщил медицинский юрист Иван Печерей. Компенсация составит от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. А людям с подтвержденной инвалидностью будут выплачиваться ежемесячные пособия в размере одной тысячи рублей.

Читайте также:
Грипппандемиязаболевания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Все мнения
О проекте